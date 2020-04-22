ABD Senatosu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında küçük işletmeler ve sağlık merkezlerine destek ve daha fazla test yapılması amacıyla sunulan 484 milyar dolarlık ek bütçe tasarısını kabul etti.

Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in belirlenen rakam üzerinde anlaşmasının ardından oylanmak üzere Senato Genel Kurulu'na gelen ekonomik destek paketi onaylandı.

Salgın sebebiyle faaliyetlerini durduran küçük işletme sahipleri ve finansal açıdan zorluk çeken vatandaşlara 310 milyar dolar ayrılacağı belirtilen tasarıda, ek bütçe talepleriyle yerel bankalar için 60 milyar dolar, hastaneler için 75 milyar dolar ve acil afet kredisi için 60 milyar dolar ayrılması öngörülüyor.

Ayrıca tasarıda Kovid-19 virüsüne karşı daha fazla test uygulanması ve enfeksiyon kontrolü için 25 milyar dolar ekstra ödenek ayrılması isteniyor.

Temsilciler Meclisi tarafından perşembe günü oylanacağı belirtilen söz konusu tasarının, bu hafta içinde imzalanmak üzere Başkan Donald Trump'ın masasına gönderilmesi bekleniyor.



