NBA ekiplerinden Golden State Warriors'ın başantrenörü Steve Kerr, Gregg Popovich'in ardından Amerika Birleşik Devletleri Basketbol Milli Takımı'nın yeni başantrenörü oldu.
Yapılan açıklamada Steve Kerr'ün 2022-24 seneleri arasında takımın başantrenörlük görevine getirildiği duyurulurken, Steve Kerr'ün yardımcılarının Gonzaga Üniversitesi başantrenörü Mark Few, Miami Heat başantrenörü Erik Spoelstra ve Phoenix Suns başantrenörü Monty Williams, olacağı belirtildi.
Steve Kerr, 2017-21 yılları arasında ABD Basketbol Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevini de yürütmüştü.