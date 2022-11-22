ABD-Galler maçının ardından yıldız oyuncu gözyaşlarını tutamadı

2022 Dünya Kupası'nın ikinci gününde ABD ile Galler karşı karşıya geldi. B Grubu maçında Amerika Birleşik Devletleri, 36. dakikada Weah'ın attığı golle 1-0 öne geçti ve takımlar soyunma odasına bu skorla gitti.





GALLER PUANI 82'DE KURTARDI

Mücadelenin 82. dakikasında Galler penaltı kazandı. Topun başına geçen Gareth Bale'ın sağ üst köşeye yaptığı vuruşta top filelere gitti. Kalan dkikalarda başka gol olmayınca takımlar sahadan birer puanla ayrıldılar.

DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Mücadelenin ardından iki takım oyuncuları da tribünleri selamladı. Bu anlar canlı olarak ekranlara getirilirken, Nottingham Forest'ta forma giyen Gallerli sağ bek oyuncusu Neco Williams'ın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Görüntülerde ayrıca takım arkadaşlarının, yanına gelerek kendisini teselli ettiği de ekranlara yansıdı.

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MAÇTAN SONRA ORTAYA ÇIKTI

Neco Williams mücadelenin ardından kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. 21 yaşındaki oyuncu kendisine ait Twitter hesabından; "Dün, yüzleşmek zorunda kaldığım en zor haberi aldım. Bu annemin, dün gece büyükbabamın öldüğünü söylemesiydi.

Bütün gün ağlarken, bir Dünya Kupası maçına hazırlanmak son derece zordu. Bunu takım arkadaşlarım ve ailemin desteğiyle atlattım. Bu yüzden bu maçı ona adıyorum" ifadelerini kullandı.





Neco Williams'ın tweeti kısa süre içerisinde binlerce etkileşim aldı. Gallerli bir futbolsever, "Kafan bunlarla doluyken, bu büyüklükte bir maçta oynamayı başardığına inanamıyorum. Büyükbaban kesinlikle seninle gurur duyardı" diye bir paylaşım yaptı.

Galler gruptaki ikinci maçını 25 Kasım'da İran ile yapacak.





Futbola Liverpool alt yapısında başlayan Gallerli oyuncu, Ocak 2022'de Fulham'a kiralandı. Burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken yıldız oyuncu, sezon başında 20 milyon Euro karşılığında Nottingham Forest'a transfer oldu.