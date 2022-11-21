İngiltere'nin ardından B Grubu'nda ikinci sırayı alma savaşı vermesi beklenen ABD ile Galler, kupanın ikinci gününün son maçında boy gösterecekler. 2018'ekatılamayan Pulisic önderliğindeki ABD’nin, 2026'nın ev sahipleri arasında olduğu için bir sonraki kupadaki yeri garanti. Gareth Bale'li Galler ise 1958'den sonra ilk kez bir Dünya Kupası'nda mücadele etmenin heyecanını yaşayacak. İki takımda da eksik oyuncu bulunmuyor.

ABD-Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynanacak ABD-Galler maçını Katarlı hakem Abdulrahman Al Jassim yönetecek. Bu akşam saat 22.00'da başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

ABD-Galler muhtemel 11'ler:

ABD: Turner, Dest, Zimmerman, Long, Robinson, Adams, McKennie, Aaronson, Reyna, Ferreira, Pulisic

Galler: Hennessey, Roberts, Ampadu, Rodon, Davies, Williams, Allen, Ramsey, James, Bale, Moore