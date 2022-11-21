ABD-Galler maçı (CANLI)

İngiltere'nin ardından B Grubu'nda ikinci sırayı alma savaşı vermesi beklenen ABD ile Galler, kupanın ikinci gününün son maçında boy gösterecekler. 2018'e katılamayan Pulisic önderliğindeki ABD’nin, 2026'nın ev sahipleri arasında olduğu için bir sonraki kupadaki yeri garanti. Gareth Bale'li Galler ise 1958'den sonra ilk kez bir Dünya Kupası'nda mücadele etmenin heyecanını yaşayacak. İki takımda da eksik oyuncu bulunmuyor.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Abdulrahman Al Jassim ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

GOL | 36' Christian Pulisic'in ara pasına koşu yapan Timothy Weah, kaleci Hennessey'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla ağları sarsmayı başardı ve takımını öne geçirdi. 1-0

ABD-Galler maçı hangi kanalda?

Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynanan ABD-Galler maçını Katarlı hakem Abdulrahman Al Jassim yönetiyor. Saat 22.00'da başlayan ve TRT Spor'dan naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

ABD-Galler ilk 11'ler:

ABD: Turner, Dest, Ream, Zimmerman, Robinson, Adams, Musah, McKennie, Sargent, Pulisic, Weah

Galler: Hennesey, Williams, Davies, Mepham, Rodon, Wilson, Ramsey, Ampadu, Gareth Bale, James, Roberts