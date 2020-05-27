ABD Corona virüs salgınında 100 binden fazla kayıp verdi

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden ABD'de, 100 binden fazla kayıp verilirken Başkan Donald Trump'ın "salgını kontrol altına alma" ve "ekonomiyi hızlıca normale döndürme" arasına sıkışan politikaları sıkça tartışılıyor.

Corona virüs kaynaklı ilk vakanın 21 Ocak'ta ilk ölümün ise 1 Mart'ta kaydedildiği ABD'de özellikle martın ikinci yarısından itibaren vaka ve ölümlerin hızla artmaya başlaması, ülke ekonomisini ve sağlık sistemini çetin bir sınava tabi tutarken, ölü sayıları 3 aydan kısa sürede 100 bini aştı.

Beyaz Saray'ın da kaynak olarak kullandığı "HealthData" isimli sitenin projeksiyonlarında ise, ülkede 4 Ağustos'a kadar 147 binden fazla kişinin yaşamını yitirebileceği belirtiliyor.

Başkan Trump her ne kadar virüse yönelik mücadelesini savunsa da birçok uzman ve analist, ülkede ilk vakanın görüldüğü 21 Ocak'tan, yönetimin "ulusal acil durum" ilan ettiği 13 Mart'a kadarki süreçte gerek test yetersizliği gerekse de kısıtlamalar olmaması nedeniyle salgının ciddi yayılma alanı bulduğu görüşünde birleşiyor.

Salgının ilk döneminde hem tanı kitlerinin yetersizliği hem de test ücretlerinin oldukça yüksek olması nedeniyle çok az kişinin bu olanağı bulabildiği görülüyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) paylaştığı verilere göre, ABD'de 18 Ocak-12 Mart tarihlerinde yalnızca 22 bin 713 kişi virüs testi yaptırabildi.

Trump salgını hafife mi aldı?

ABD'deki salgında en tartışmalı konulardan biri de Başkan Trump'ın virüse yönelik açıklamaları oldu. Salgının ilk aylarında virüsün kontrol altında olduğunu belirten açıklamalarının ardından, 10 Şubat'ta Fox News'e verdiği mülakatta yaptığı, "Nisanda havaların ısınmasıyla virüs mucizevi şekilde yok olacaktır." açıklaması Amerikan basını ve kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

Durumun ciddileşmesi ve koronavirüsün küresel kriz haline geleceğinin ayak seslerinin net şekilde duyulmasıyla Trump, 11 Mart'tan itibaren virüse karşı ciddi bir tavır takınmaya başladı.

11 Mart'taki ulusa sesleniş konuşmasında, Avrupa'dan gelen uçuşları askıya aldığını duyuran Trump, 13 Mart'ta da ulusal acil durum ilan etti.

Nitekim 17 Mart'ta ülkedeki test sayılarının artırılması ve 18 Mart'ta virüs testlerinin "ücretsiz" hale getirilmesinin ardından ülkede vakalarda ciddi artış gözlendi.