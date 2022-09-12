ABD Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde, İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, Norveçli rakibi Casper Ruud'u yenerek şampiyon oldu.

ABD'nin New York kentinde bulunan Billie Jean King Ulusal Tennis Merkezi'nde gerçekleştirilen grand slam turnuvasında kazanan Alcaraz, hem ilk grand slam şampiyonluğunu kazandı hem de ilk kez dünya sıralamasında 1 numaraya yükseldi.

Birinci seti 6-4 kazanan Alcaraz ikinci sette rakibi Ruud'a 6-2 yenildi. Alcaraz, üçüncü seti 7-6, dördüncü seti ise 6-3 alarak gülen taraf oldu.