ABD’nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının 4. gününde ikinci tur karşılaşmalarına devam edildi.

Bulgar tenisçi Tsvetana Pironkova, iki grand slam şampiyonluğu bulunan İspanyol Muguruza’yı bir saat 21 dakikada tamamlanan maçta 7-5 ve 6-3’lük setlerle 2-0 yenerek üçüncü tura kaldı.

Günün diğer maçında 18 numaralı seribaşı Donna Vekic, Patricia Maria Tig ile karşılaştı. Hırvat raket Vekic, Rumen rakibini bir saat 15 dakika süren karşılaşmada 6-2 ve 6-1’lik setlerle 2-0 mağlup ederek tur atladı.

Bu sonuçların ardından Vekic ile Pironkova üçüncü turda eşleşti.