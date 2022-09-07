Sezonun son Grand Slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerin 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, Amerikalı Frances Tiafoe'ye son 16 turunda yenilerek turnuvaya veda etti. Tiafoe, ABD Açık'ta 22 kez Grand Slam şampiyonu Rafael Nadal'ı 6-4, 4-6, 6-4, 6-3'lük setler sonrası 3-1 mağlup etti. ABD Açık'a veda eden İspanyol raket, 2016'dan bu yana ilk kez çeyrek finalin gerisinde kaldı.

36 yaşındaki efsane, "Tenis çoğu zaman bir pozisyon sporudur, yoksa çok hızlı ve çok genç olmanız gerekir. Artık o durumda değilim. Bazı şeyleri düzeltmem ve özel hayatıma zaman ayırmam gerekiyor. Kendimi iyi hissettikten sonra tekrar rekabete devam edeceğim" dedi. değerlendirmesinde bulundu.

Tek kadınlarda ise 1 numara Polonyalı Iga Swiatek, Alman Jule Niemeier'yi 2-6, 6-4, 6-1'lik setler sonrası 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.