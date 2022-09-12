Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık tek kadınlarda gülen taraf 21 yaşındaki Polonyalı tenisçi Swiatek oldu.

Kadın tenisinin aranan taze kanı olarak görülen Swiatek finalde 28 yaşındaki Tunuslu Ons Jabeur 6-2, 7- 6'lık setlerle 2-0 yendi ve bu sezonun 2., kariyerinin ise 3. grand slam şampiyonluğuna uzandı. Polak tenisçi daha önce 2020, 2022 Fransa Açık'ı kazanmıştı.

Jabeur ise ABD Açık kadınlar finaline yükselen ilk Arap ve Afrika asıllı tenisçi olarak kayıtlara geçti.