ABD Açık erkeklerde finalin adı belli oldu

Sezonun son Grand Slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerde Norveçli Casper Ruud ve İspanyol Carlos Alcaraz finale yükseldi.

Bu yılın Fransa Açık finalisti Casper Ruud (5), Karen Khachanov'u (27) 3-1 yenerek ABD Açık'ta ilk kez adını finale yazdırdı. Carlos Alcaraz (3), Frances Tiafoe'yu (22) 3-2 yendi. 19 yaşındaki Alcaraz, Pete Sampras'tan (1990 yılı) beri en genç ABD Açık, Rafael Nadal'dan (2005 Fransa Açık) bu yana ise en genç Grand Slam finalisti oldu.

Norveçli Ruud ile İspanyol Alcaraz arasındaki final karşılaşması, bu gece TSİ 23.00'te başlayacak, Eurosport'tan yayınlanacak.