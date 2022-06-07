ABB, ‘MİZUNO Ankara Meşale Koşusu’na ev sahipliği yaptı

Ankara Büyükşehir Belediyesi bir yandan spora verdiği desteği sürdürürken, bir yandan da sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlamaya devam ediyor. ABB bu anlayış doğrultusunda, vatandaşları sağlıklı yaşama ve spor yapmaya teşvik etmek amacıyla Mogan Gölü’nde bu yıl ilki düzenlenen 'MİZUNO Ankara Meşale Koşusu'na ev sahipliği yaptı. Büyükler ve çocuklar kategorisinde düzenlenen yarışın tüm geliri Türk Eğitim Derneğinin sporcu bursuna aktarıldı.

Adımlar bu kez sağlıklı yaşam ve sporculara destek için atıldı

ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Gölbaşı Belediyesi, TED Ankara Koleji ve Mizuno iş birliği ile gerçekleştirilen koşu büyükler ve çocuklar olmak üzere iki kategoride yapıldı. ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç’un da sporcularla yakından ilgilendiği koşuda dereceye girenlere plaketlerini, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Şube Müdürleri Abdulkadir Yaşar ve Burak Özgül verdi. Koşuda elde edilen tüm gelir ise Türk Eğitim Derneğinin sporcu bursuna aktarıldı.

İHA