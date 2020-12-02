Spor dünyası güne acı haberle uyandı. Bir süredir kanser tedavisi görmekte olan ve geçen sezon Çaykur Rizespor forması giyen Mohamed Abarhoun, 31 yaşında hayatını kaybetti.

Rizespor'dan yapılan açıklamada, "Bir süredir tedavi görmekte olan eski futbolcumuz Mohamed Abarhoun’un vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Ebediyete intikal eden Mohamed Abarhoun’a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.





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Abarhoun kimdir?

31 yaşında hayata gözlerini yuman Faslı futbolcu 3 Mayıs 1989 tarihinde Fas'ın Tetounan şehrinde dünyaya geldi. Profesyonel futbol hayatına Moghreb Tétouan'da başlayan Abarhoun, sırasıyla CR Al Hoceima, Moreirense ve Çaykur Rizespor formaları giydi.

Tecrübeli stoper kariyerinde 216 maça çıktı ve 11 gol, 4 asistlik performansa imza attı. Ülke milli takımında da 7 kez forma giyen Abarhoun, gördüğü kanser tedavisine yenik düştü ve hayatını kaybetti.