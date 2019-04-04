Takipçisi Gençlerbirliği'nin 2 puan kaybettiği haftada kendisi de takılan yeşil-siyahlılar, son anda gelen golle kazanamasa da moral bozukluğu yaşamadı. Teknik direktör Yücel İldiz, maça iyi başladıklarını ancak sonrasında enteresan goller yediklerini ifade etti. İkinci yarıda yaptıkları müdahalelerle daha olumlu oynamaya başladıklarını belirten İldiz, "Üçüncü golü yedik ama buna rağmen oyunu bırakmadık. Bariz bir penaltımız verilmedi. Biraz daha süre olsaydı maçı kayıpsız kapatabilirdik. Aldığımız puan belki de bizi şampiyon yapacak. En azından bugün baktığınızda liderliği korumuş olduk" dedi.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)