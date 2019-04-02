Abalı Denizlispor’da hedef liderliği korumak

Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında yarın Altay’ı konuk edecek Abalı Denizlispor’un teknik direktörü Yücel İldiz, müsabakayı kazanarak liderliklerini sürdürmek istediklerini söyledi.

İldiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde son 8 haftada zorlu maçlara çıkacaklarını ve bu müsabakalardan başarılı bir şekilde ayrılmak istediklerini dile getirdi.

Liglere verilen arayı iyi değerlendirdiklerini ve yarın Altay’ı ağırlayacaklarını hatırlatan İldiz, "Oyuncularımın moralleri yerinde. Altay ligde bulunduğu konumdan dolayı buradan puanla dönmek isteyecektir. Liderlik pozisyonumuzu korumak için sahaya çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Denizlispor’da sakatlıkları geçen Deniz Vural ve Recep Niyaz, takımla çalışmalara başladı. Yeşil-siyahlı ekipte sakatlığı nedeniyle Taha Can Velioğlu yarın forma giyemeyecek, rahatsızlığı bulunan Ziya Alkurt’un durumu ise maç saatinde belli olacak.

Denizli Atatürk Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak Abalı Denizlispor-Altay maçında hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak.

AA