Süper Lig’in ikinci yarısında oynadığı 6 maçın 5’ini kazanan ve 1’ini beraberlikle tamamlayan Çaykur Rizespor’da yakalanan çıkışta takıma önemli katkı sağlayan Aatif Chahechouhe, sakatlığı nedeniyle bu hafta antrenmanlara katılmamıştı. Yeşil- Mavili takımın devre arasında kadrosuna kattığı ve geride kalan 6 haftalık bölümde tüm maçlarda görev alan Aatif’in tedbir amaçlı dinlendirildiği ve zorlu mücadelede forma giyip giyemeyeceği bugün belli olacak.

Ağrıları devam eden yıldız oyuncu bugünkü idmana çıkacak ve kendisini deneyecek. Kadıköy’de sahada olmayı çok isteyen Faslı futbolcunun durumu sağlık ekibinin vereceği karara göre şekillenecek. Aatif’ın Fenerbahçe’den transferi esnasında, “Bize karşı oynayamaz” şeklinde bir maddenin de sözleşmesinde yer almadığı ifade edildi.