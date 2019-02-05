Aatif'dan mesaj var: Rize’yi hak ettiği yere taşıyacağız!

3’te 3 yaparak sezonun ikinci yarısına damga vuran Rize’nin yıldızı Aatif Chahechouhe'dan mesaj var: Bu çıkış devam edecek. Rize’yi hak ettiği yere taşıyacağız!

05 Şubat 2019, Salı 06:15
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Aatif'dan mesaj var: Rize’yi hak ettiği yere taşıyacağız!

Çaykur Rizespor’un Fenerbahçe’den kadrosuna kattığı Aatif, yeni takımına çok çabuk uyum sağladı. 3’te 3 yapan Karadeniz ekibinde yeniden kendisini bulan yıldız oyuncu gelecek haftalar için de son derece umutlu.

Faslı futbolcu, “Buraya gelirken Rize’nin ne kadar doğru yönetilen bir kulüp olduğunu biliyordum. Bu yüzden karar vermem zor olmadı. Gelir gelmez de doğru seçim yaptığımı gördüm. Tehlikeli bölgeden kurtulacağımızı biliyorum. Bunun için de çok önemli bir adım attı. 3 maç kazandık. Ancak daha bitmedi. Rizespor’u bu seriyi sürdürürerek üst sıralara taşımaya devam edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.

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