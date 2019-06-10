Süper Lig’de Sivas formasıyla gol krallığı yaşayan, sonrasında 2.5 sezon Fenerbahçe’de oynadıktan sonra bu sezonun ikinci yarısını Rizespor’da tamamlayan Aatif Chahechouhe, FANATİK’e konuştu.

Kendi adına sezonun değerlendirmesini yapan Aatif, ilk devrede yaşadıklarını ve Rize’yi nasıl ligde tuttuklarını anlattı.

Şimdi söz, Türkiye’deki 7. yılını yaşayan Faslı yıldızda; “Çok karışık bir sezonu geride bıraktım. Fenerbahçe ile sezon öncesi kampına katıldım ardından dizimden sakatlandım. İyileştikten sonra hocamız Phillip Cocu beni ilk 11’e aldı. Sonrasında herkesin bildiği gibi kadro dışı kaldım. 4. haftada sahamızda Kayserispor’a 3-2 yenildik. Başkanımız Ali Koç, soyunma odasında bu duruma çok sinirlendi. Yedek olduğum o maçta kaptanımız Volkan Demirel’le birlikte söz aldım ve ’Bu sezon takım, yönetim ve hoca dahil her şey yenilendi. Bir anda başarının gelmesi kolay değil’ dedim.”

‘Takımın iyiliği için konuştum’

“Çünkü o dönemde takımın iki önemli ismi Giuliano ve Josef satıldı, Soldado ile Valbuena ise oynamıyordu. Ben sadece takımın iyiliğini düşünerek söz aldım ve düşüncemi belirttim. Kadro dışı kaldığım dönemde inanın kendi duruma değil, Volkan Demirel adına üzüldüm. PAF Takıma gittiğimizde 18 yıldır bu kulübün formasını giyen ve bu takımın kaptanlığını yapan Volkan’ı o soyunma odasında görmek, benim için gerçekten zordu. Kariyerimde bundan daha kötü durumlar da yaşadım. Ancak keşke Volkan bu duruma düşmeseydi. A Takım’dan ayrı ilk idmanlarımızda morali gerçekten çok bozuktu. Çok fazla konuşmuyordu. Dirar ile birlikte onun moralini yükseltmeye çalıştık. Sonuçta hayat devam ediyordu.“

‘1 hafta sonra teklif geldi’

“Takımdan ayrı kaldığımız dönemde Fenerbahçe maç kaybettiğinde büyük bir üzüntü yaşıyordu. Sonuçta hayatı Fenerbahçe olan ve bu kulübün renklerine gönül vermiş bir efsaneden bahsediyoruz. 3 ay sonra Ersun Yanal göreve gelince, Nabil Dirar ve Volkan Demirel’le birlikte devre arası kampına çağrıldım. 1 hafta sonra Rizespor’un beni istediğini söylediler. Ben de onlarla görüştüm ve ikinci yarıyı orada tamamladım. Oraya gitmek her anlamda beni mutlu etti. Ancak ne yaşanırsa yaşansın ben geçmişi geride bıraktım ve Fenerbahçe’ye de gelecek sezon için başarılar diliyorum. Önümüzdeki sezon takım çok daha iyi olacaktır ve böyle bir sezon bir daha asla yaşanmayacaktır.”

‘Rize'de kendimi buldum’

“Rizespor’a imzayı attım ve takımın kaptanı oldum. Kulübü ve şehrin bana verdiği güven, maksimum seviyede oynamamı sağladı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Burada sadece 4 ay kalmama rağmen, bana büyük saygı gösterildi”

“İkinci yarıda Rizespor’la iyi bir sezon geçirdiğimi düşünüyorum. Takıma imzayı attıktan sonra kaptanlık pazubandı bana verildi. Bu gerçekten onur verici bir durumdu. Okan Buruk hocamızla daha önce Sivas’ta beraber çalışmıştık. Okan hoca bu sayede motivasyonumu ekstra olarak yukarı çekti. 3 ay futbol oynamama rağmen bana güvendi ve liderliği verdi. Böyle olunca siz de sahada maksimum seviyede oynamayı başarıyorsunuz.”

‘Adeta Sivas’taki gibi...’

“Bu pozitif ortamda takım arkadaşlarım ve teknik ekibimizle birlikte Rize’yi ikinci yarıda bulunduğu kötü pozisyondan kurtardık. Yönetim, taraftarlar, tesis çalışanları ve şehir de bana büyük saygı duydu, hep arkamda durdu. Hepsine teşekkür ediyorum. Burada sadece 4 ay kalmama rağmen, Sivas’ta oynadığım dönemdeki duyguları bana yaşattılar.”

‘Okan hocama teşekkürler’

“Okan Buruk çok iyi bir insan ve en önemlisi kalbi çok temiz biri. Rize’de harika bir iş çıkardı. Yaptırdığı idmanlar hep keyifliydi ve takımı nasıl bir arada tutacağını çok iyi biliyordu. Kesinlikle büyük bir takımın teknik direktörü olabilecek kapasitede. Genç bir hoca ancak hep üst düzey kulüplerde oynadı ve tecrübesi çok yüksek.”

‘Elbette kalmak istiyorum’

“Rizespor’la olan sözleşmem sona erdi. Elbette Türkiye’de kariyerime devam etmek istiyorum. Ailem ve ben burada çok mutluyuz. Ancak neresi olacağını şu an bilmiyorum. Zor bir sezonu geride bıraktım ve biraz tatil yaptıktan sonra bunları düşünmek sanırım daha iyi olacak. Kafamı toplamam gerekiyor. Sonrasında neler olacağını hep birlikte göreceğiz.”

‘Başakşehir'in hatasıydı’

“Galatasaray’ın şampiyon olmasında Başakşehir’in hatası var. Normalde 8 puanlık farkın korunması gerekirdi. Herkes onlara şampiyon gözüyle bakıyordu. Ancak puanları kaybettiler ve Galatasaray her hafta onlara bir adım daha yaklaştı ve sonunda da onları yenip, kupayı aldı. Önce Feghouli sonra da Belhanda, Onyekuru ve Muslera’nın bu şampiyonlukta katkısının biraz daha fazla olduğunu düşünüyorum.”

‘Belhanda'nın karakteri bu’

“Vatandaşım Younes Belhanda kesinlikle çok iyi bir futbolcu. Sahada sinirli halleri olabilir ama O hep böyleydi. İnsanların karakterini değiştiremezsiniz. Başakşehir maçında Selçuk’la yaşadığı frikik olayı çok normal. Stresli bir maç ve adrenalin o an çok yüksek. Tıpkı Diagne ile Sinan Gümüş arasındaki penaltıyı kim kullanacak tartışması gibi. Sahada olmayan bunu anlayamaz. Normalde maç 3-0 ya da 4-0 önde olduğunuzda herkes frikiği ya da penaltıyı kullanmak ister. Ancak final anlarında çoğunluk sorumluluktan kaçar. Ama Galatasaray’daki bu durum, bence o an için takım adına oldukça pozitifti.”

Çağrı Davran’ın sorularını yanıtlayan Faslı yıldız önemli açıklamalar yaptı.

‘Terim neyse Kocaman o dur!’

“İnsanlar Aykut Kocaman’ın sistemini ya da oynattığı futbolu eleştirebilir. Ancak her şeyi bir kenara bırakın, bana göre Kocaman karakteriyle ve taktik bilgisiyle bu ligde nasıl şampiyon olunacağını bilen bir teknik adam. Adını Fenerbahçe tarihine başarılarla yazdırmış bir isim. Yani Galatasaray için Fatih Terim neyse, Fenerbahçe için Aykut Kocaman da aynı anlama geliyor.”

‘Ersun Yanal bence başarılı’

“Phillip Cocu’nun ardından Ersun Yanal, bence kariyerindeki en zor görevlerden birini aldı. Kötü performans sebebiyle sadece oyuncuların değil tüm camianın morali dibe vurmuştu. Böyle bir ortamda futbolcuları tekrar motive etmek ve camiaya umut aşılamak adına büyük bir özveri gösterdi. Ersun hocanın, düşme korkusu yaşayan Fenerbahçe gibi bir camiayı zor durumdan alıp, ligde 6. sıraya kadar taşıması kesinlikle başarıdır."

‘Cocu için lig gerçekten zordu’

“Phillip Cocu, kariyeri başarılarla dolu bir teknik adam. Ancak birçok değişikliğin olduğu bir dönemde Fenerbahçe’nin başına geldi. Bir teknik adam olarak her türlü bilgiye sahipti ama Süper Lig gerçekten dışarıdan bakıldığı gibi kolay bir lig değil. Cocu’nun en önemli şanssızlığı, Türk futbolunu yeteri kadar tecrübe edememesiydi.”

ÇAĞRI DAVRAN | FANATİK ÖZEL