Aatif Chahechouhe: En çok Rize istedi!

Çaykur Rizespor’un devre arası boyunca Fenerbahçe’den kadrosuna katmak için büyük uğraşlar verdiği ve mutlu sona ulaştığı Aatif Chahechouhe, açıklamalarda bulundu: “Şartların oluşması zaman aldı ancak ortak noktada buluştuk. Beni en çok isteyen kulüp Rize’ydi. Bir süredir sahalardan uzak olmama rağmen bana büyük bir özgüven verdiler.”

‘Eski Aatıf’ı göreceksiniz’

“Takımın potansiyeli ortada ve ligde kalacak güce sahip. Umarım hem Rize hem de Fenerbahçe bulundulukları konumdan kurtulur. Tekrar eski Aatıf’ı göstermek için çok çalışacağım.” Öte yandan Rize’nin sezon sonuna kadar renklerine bağladığı 32 yaşındaki Faslı orta sahanın eski takımı Fenerbahçe’ye karşı forma giymesine engel olacak bir maddenin kontratında olmadığı öğrenildi.

Mehmet Çağrı Davran