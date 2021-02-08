Aaron Lennon Süper Lig'de forma giyen futbolculardan biridir. Zamanında oynamış olduğu ligde en hızlı oyuncu seçilen Aaron Lennon etkili bir kanat oyuncusudur. Aaron Lennon Süper Lig kariyerinde driplingleri ile ön plana çıkmayı başarmıştır. Özellikle gol pası olan asistleri de yaparak kariyerindeki istatistikleri arttırmaktadır. Aaron Lennon kariyeri boyunca İngiltere’nin önemli takımlarında oynamıştır. Aaron Lennon 1.65 metre boyu ile sağ açık mevkinde oynamaktadır. Süper ligde oynadığı takımda 25 numaralı formayı giyen kanat oyuncu Aaron Lennon aynı zamanda kendi ülkesinin milli takımına da 2013 yılına kadar oynamıştır. Aaron Lennon'ın tam adı ise Aaron Justin Lennon'dur.

Aaron Lennon nereli?

İngiltere'nin Leeds şehrinde dünyaya gelen Aaron Lennon, aslen İngilizdir.

Aaron Lennon kaç yaşında?

Aaron Lennon 1987 doğumlu olup 34 yaşındadır.

Aaron Lennon Süper Lig'de hangi takımlarda oynadı?

Aaron Lennon Süper Lig'de yalnızca Kayserispor'da oynamıştır. 2021 yılı itibari ile Aaron Lennon Kayserispor forması giymektedir.

Türkiye'ye hangi takımdan geldi?

Aaron Lennon Türkiye'ye İngilitere premier lig takımlarından olan Burnley kulübünden gelmiştir.

Aaron Lennon'ın maaşı ne kadar?

Aaron Lennon'un maaşı yıllık 250 bin Euro’dur.

Aaron Lennon kimdir?

Aaron Lennon 1987 yılında İngiltere'de dünyaya gelmiştir. İngiltere'de doğan Lennon profesyonel kariyerine ilk olarak Leeds United takımında başlamıştır. Aaron Lennon doğmuş olduğu şehir olan Leeds şehrinin takımında altyapıda forma giymiş ve Leeds United ile 2003 yılında profesyonel sözleşme imzalamıştır. Aaron Lennon dikkat çeken bir performansa imza atmıştır.

2003 - 2005 yılları arasında Leeds United ile başarılı bir performans sergileyen Aaron Lennon 38 maçta forma giymiştir. Aaron Lennon 38 resmi maçta 1 gol atmıştır. Daha sonra İngiltere'nin en büyük takımlarından biri olan Tottenham takımı Aaron Lennon'u 2005 yılında transfer etmiştir. Kariyerinin en forma dönemini ve en verimli dönemini Tottenham takımında geçiren Aaron Lennon İngiliz ekibi ile tam 266 resmi karşılaşmada forma giymiştir. 2005 yılından 2015 yılına kadar tam 10 yıl Tottenham forması giyen Aaron Lennon burada göstermiş olduğu etkili performans ile İngiltere milli takımına da davet edilmiştir. Aaron Lennon Tottenham forması ile sağ açıkta 26 gol kaydetmiştir. İngiliz ekibi forması ile pek çok asisti de bulunmaktadır.

Aaron Lennon Tottenham kariyerinde şampiyonlar ligi ve Avrupa ligi maçlarına da çıkmıştır. Tottenham forması ile birçok başarıya imza atmış olan Aaron Lennon 2015 yılında Tottenham'dan ayrılmış ve bir diğer İngiliz ekibi olan Everton takımına kiralık olarak gönderilmiştir. Aaron Lennon Everton takımında kiralık olarak 14 maçta forma giymiş ve Everton ekibi tarafından tam not almıştır. Everton satın alma opsiyonu ile kiraladığı Aaron Lennon'u 2015 yılında opsiyonu da kullanarak 3 yıllık bir sözleşme imzalamıştır. Aaron Lennon Everton ile 2018 yılına kadar Everton forması giymiş ve 51 resmi maçta forma giymiştir.

Aaron Lennon 51 resmi maçta 5 gol atmayı başarmıştır. 2018 yılında ise Burnley'in teklifini kabul ederke Burnley forması giymeye başlamıştır. İngiliz ekibi ile Burnley ile 2 yıllık sürecek olan sözleşmeyi kabul eden Aaron Lennon 33 yaşına kadar Burnley forması giymiştir. Aaron Lennon Burnley ile 46 resmi maçta forma giymiştir. Bu maçlarda ise sağ açık pozisyonunda bir gol kaydetmiştir. 2020 yılında ise Burnley ile sözleşmesi sona eren futbolcu, Kayserispor teklifini kabul etmiştir. 2020 yılında bedelsiz bir şekilde Kayserispor'a transfer olmuştur.

Kayserispor ile şuana kadar 5 lig maçında forma giymiş olan Aaron Lennon kariyeri boyuna 450'ye yakın resmi maçta forma giymiştir. Aaron Lennon'un 35 golü bulunmaktadır. Hızlı ve çalım yeteneği ile pek çok maçta ön plana çıkmayı başarmıştır.

Aaron Lennon'in Milli Takım kariyeri

Aaron Lennon İngiltere milli takımına 2005 yılında seçilmiştir. 2005 yılında İngiltere U21 takımı ile maçlara çıkan Aaron Lennon 5 resmi karşılaşmada görev almıştır. Aaron Lennon daha sonra 2006 yılında İngiltere B takımına seçilmiştir. İngiltere B takımı ile 2 maça çıkmış ve gol atamamıştır. Aaron Lennon ilk kez İngiltere milli takımı ile 2006 yılında tanışmıştır. İngiltere a milli takımı ile 2006 yılından 2013 yılına kadar pek çok maçta forma giyen Aaron Lennon'un milli takımda golü bulunmamaktadır.