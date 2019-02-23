Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Doğa Sigorta'nın yıldız oyuncularından Aaron Harrison,GS TV’de İbrahim Demir’in hazırlayıp sunduğu Son Topa Kadar programına konuk oldu.

Aaron Harrison’ın programdaki açıklamaları şu şekildeydi:

“Milli takım arasındayız, bu dönemi antrenmanlarda sıkı çalışarak geçirmek istiyoruz. Milli takım arasından sonra ligde önemli bir dönem bizi bekliyor. Bu arada hem takım olarak hem de bireysel olarak kendimizi geliştirme şansı yakaladık. Bu açıdan bakınca bizim için verimli bir ara oldu.

Geç kurulan bir takımız, aynı zamanda çok da genç bir takımız. Daha önce birbiriyle oynama şansı olmayan birçok genç oyuncudan kurulu bir takımız. Sezonun başlangıcı bizim için çok sert geçti. Birbirimize alışma süremiz uzun sürdü. Sezon başındaki o süreç bize uzan vadede faydalı da oldu açıkçası. O zorluklarla karşılaşınca sezonunun devamında yakaladığımız galibiyet serisinde bize yardımcı oldu. İnişli çıkışlı bir sezon geçirdiğimiz doğru, her geçen gün daha iyiye gitmek istiyoruz.

Amerika’dan ve ailemden ilk defa bu kadar uzak kaldım. Benim için tabi ki zor bir durum. Geçen sezon bittiğinde Amerika dışına çıkma kararımı almıştım. Galatasaray ile görüşmeye başladıktan sonra Türkiye’ye gelmem üç gün içerisinde gerçekleşti. İlk geldiğimde havalimanında bagajlarımı kaybettim, neyse ki üç gün içerisinde bagajlarımı bana ilettiler. Avrupa’ya gelmek tabi ki herkes için zor, ilk yılımda tabi ki zorlanacaktım. Galatasaray’daki deneyimim şu ana kadar çok güzel gidiyor ve bu kadar güzel şartlar içerisinde Galatasaray’da bulunduğum için minnettarım.

Fenerbahçe maçında sezon boyunca görmediğimiz bir taraftar desteği vardı. Beni kolej yıllarıma döndürdü, kolejde de bu kadar kalabalık taraftarlar önünde oynamıştım. Galatasaray taraftarı çok ünlü bir kitle. Onların destekleri mutlaka takımın oyununa etki ediyor. Umarım sezonun devamında da taraftarlarımız bize aynı desteği göstermeyi devam ederler.

Fenerbahçe maçı kolejden beri kariyerimde oynadığım en büyük maçlardan biriydi. Benim için özel bir gündü, özel bir performans ortaya koydum. Kolejde de büyük maçlarda daha iyi performanslar gösteriyordum. Bu tarz maçların atmosferini seviyorum.

Galatasaray’ı seviyorum, takım arkadaşlarımı, taraftarlarımızı, şehri ve antrenör ekibimizi çok seviyorum. Burada olmaktan dolayı da mutluyum ancak geleceğin neler getireceğini görmek için sezonun bitmesini beklememiz gerekiyor.

Şehirle alakalı hiçbir sıkıntımın olmadığını söyleyebilirim. Genelde turistik yerleri geziyorum, herkes bize gezmemiz gereken yerler hakkında tavsiyeler de bulunuyorlar. Bunun dışında da alışveriş yapmayı çok seviyorum ve İstanbul’da alışveriş yapabileceğiniz birçok yer var.

Bence Avrupa ve Amerika basketbolu arasında oyun stili anlamında çok büyük farklılıklar yok. Savunma üç saniyesi kuralına alışmam biraz zor oldu. Oyun temposu burada NBA’e göre daha düşük. Her pozisyona burada çok daha fazla önem verilerek oynanıyor. Ancak sonuç olarak Amerika’da da burada da oynadığımız oyun basketbol. Bu yüzden çok büyük farklılıklar olduğunu düşünmüyorum.

Pınar Karşıyaka’nın iyi bir taraftar kitlesi olduğunu biliyorum. Çok da iyi bir takıma sahipler, bizim için rekabetçi bir maç olacak o yüzden heyecanla bekliyorum.

Daha önce hiç futbol maçına gitmemiştim ve Galatasaray – Trabzonspor maçında inanılmaz bir atmosfer vardı. Daha önce böyle bir atmosfer yaşamamıştım. Taraftarların desteğinin takıma pozitif etki yaptığını görebiliyorduk. Benim için unutulmaz bir deneyimdi.”



