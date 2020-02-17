Aaron Gordon: Smaç yarışmasına katılmayacağım

NBA All-Star Etkinliği’nde sonucu merakla beklenen smaç yarışmasını Miami Heat’ten Derrick Jones kazandı.

Büyük çekişmeye sahne olan yarışmanın finalinde Orlando Magic’ten Aaron Gordon ve Miami Heat’ten Derrick Jones kapıştı. Oyuncuların 50 tam puan alması sonucu iki defa uzatmaya gitti. 6’ncı haklar sonunda 48 puan alan Jones, 47 puanda kalan Gordon’ın önünde kariyerinin ilk smaç şampiyonluğuna ulaştı.

İlk 5 hakkında tam puan alan, son smacında ise 2,26 metrelik boyuyla NBA’in en uzun ismi Tacko Fall’un üstünden zıplayan Gordon’ın ikinci olması, ‘Yine hakkı’ yendi tepkilerine yol açtı.

Zach LaVine ile finalde karşılaştığı 2016’da da rakibinden daha özgün smaçlar yapmasına karşın kupayı alamayan Gordon, “İki kupam olması gerekiyormuş gibi hissediyorum. Smaç yarışmasına bir daha katılmayacağım. Bundan sonra 3 sayı yarışmasını kazanmayı deneyeceğim” diye konuştu.