Aaron Boupendza yeni takımıyla çıktığı ilk maçta şov yaptı

Hatayspor formasıyla gol krallığı taçını taktığı 2020-21 sezonun ardından Katar ekibi Al Arabi'ye transfer olan Aaron Boupendza, yeni sezona ise Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'da başladı. Tecrübeli santrfor yeni takımında ilk maçında muhteşem bir başlangıca imza attı.

7 Milyon Euroya transfer oldu

Katar temsilcisi Al Arabi'de forma giyen Aaron Boupendza'nın geleceği merak konusuydu. 26 yaşındaki golcü futbolcunun adı transfer döneminde Galatasaray , Beşiktaş ve Fenerbahçe 'yle de anıldı. Gabonlu santrfor tercihini Suudi Arabistan'dan yana kullandı. Al Shabab bu transfer için Al Arabi'ye 7 milyon euro bonservis bedeli ödedi.









2025'e kadar imzaladı

Gabonlu santrfor, Al Shabab ile 30 Haziran 2025'e kadar sözleşme imzaladı. Aaron Boupendza'nın güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor. Tecrübeli santrfor daha önce Mounana, Bordeaux, Pau, Ajaccio, Tours, Feirense ve Hatayspor'da forma giydi. Aaron Boupendza, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun gol kralı oldu.

İlk golünü attı, taklayla kutladı

Suudi Arabistan'da ligin ilk haftasında Al Shabab, Al Batin'i konuk etti. Al Shabab'ın yeni transferi Aaron Boupendza karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Gabonlu futbolcu yeni takımının formasıyla ilk kez bir resmi maçta şans buldu. Aaron Boupendza'nın Suudi Arabistan kariyeri muhteşem başladı.

Al Shabab'ı öne geçiren gol Aaron Boupenzda'dan geldi. Gabonlu santrfor, Al Shabab formasıyla ilk resmi golünü 22'nci dakikada kaydederken, attığı gol sonrası takla atarak sevinç yaşadı.

Asistler üst üste

Aaron Boupenzda yeni takımında ilk maçında muhteşem performansını ikinci yarıda da devam ettirdi. Gabonlu santrfor, 48'inci dakikada Carlos'un attığı golde pası veren isim oldu. 26 yaşındaki golcü, 75'inci dakikada da Santiago Mina'ya gol pası verdi. Aaron Boupendza, Al Batin karşısında takımının 3-0'lık galibiyetinde 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.









Maçın adamı seçildi

Al Shabab - Al Batin maçında gösterdiği performansla Suudi Arabistan'a damga vuran Gabonlu santrfor ödülün de sahibi oldu. 1 gol ve 2 asist üreten Aaron Boupendza, 9.3 puanla müsabakanın en iyi futbolcusu seçildi. Aaron Boupendza'nın takımı Al Shabab, Suudi Arabistan'da ikinci haftada Abha'ya konuk olacak.