Aaron Boupendza gerçekleri... Transferi neden olmadı?

Mesut Özil, İrfan Can Kahveci transferlerinin ardından transfer döneminin son saatlerinde en çok konuşulan isim ise Aaron Boupendza'ydı. Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra Ukrayna devi Dinamo Kiev de formda golcüye talipti. Transfer oldu, olacak derken, gol krallığının zirvesindeki Boupendza, Hatayspor'da kaldı ve Fenerbahçe'ye de güzel bir gol attı.

Peki Boupendza'nın transferi neden olmadı? İşte Aaron Boupendza gerçekleri...

Hatayspor yönetimi Boupendza için 10 milyon Euro istediğini açıklamıştı. Bu ücreti ne Galatasaray, ne de Trabzonspor verebilecek durumdaydı. Dinamo Kiev'den ise 8 milyon Euro artı Gerson Rodriguez istendi. Şu sıralar Antalya'da kampta olan Ukrayna ekibi, 8 milyon Euro'yu duyunca transferden vazgeçti. Hatayspor, Dinamo Kiev devreye girdiği için Galatasaray ve Trabzonspor'un teklifini ağırdan alınca, Boupendza da Süper Lig'de kaldı.

Fanatik Özel / Murat Akbaş



