Oynadığı filmler milyonlarca kişi tarafından izlenen Bollywood'un dünyaca tanınan ve yardımsever kimliği ile ön plana çıkan Hindistanlı aktör Aamir Khan'dan görülmemiş bir yardım kampanyası geldi. Aamir Khan ihtiyacı olan herkese 1 kg un dağıtacağını duyurdu. Bunun üzerine yardım kampanyasına fazla başvuru yapılmadı.

Sadece 1 kilo un olduğu için pek çok insan unu almaya gelmediği öğrenildi. Bu yardımı kabul eden herkes 15.000 rupi unlu paketlerinde buldu. Çünkü gerçekten ihtiyacı olan 1 kilo dahi olsa o unu alacaktı. Bu yardımı kabul eden herkes 15.000 rupi'yi un paketlerinde buldu. Sosyal medyada "Yani gerçekten ihtiyaç duyanlar para aldı " diye paylaşımlar yapıldı. Bu sürpriz yardımın duyulması sonrası arama motorlarında yoğun olarak 15000 Rupi kaç TL? sorusu araştırılmaya başlandı. İşte Aamir Khan'ın kariyeri ve detaylar.

1 Hindistan Rupisi kaç lira?

1 Hindistan Rupisi = 0.0917 Türk Lirası

15.000 Hindistan Rupisi kaç lira ediyor?

15000 Hindistan Rupisi = 1.376,17 Türk Lirası

Aamir Khan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Khan, 14 Mart 1965 tarihinde Mumbai, Maharashtra'da dünyaya geldi. Hint oyuncu, yapımcı ve yönetmen olan oyuncunun tam adı Mohammed Aamir Hussain Khan'dır. Kariyeri boyunca Hint sinema tarihinin en etkileyici ve popüler aktörü oldu ve dört Ulusal Film Ödülü ile yedi Filmfare Ödülü elde etii. Bununla birlikte Hindistan Hükümeti tarafından 2003 yılında Padma Shri ve 2010 yılında Padma Bhushan olarak onurlandırıldı. 30 Kasım 2011 de UNICEF Ulusal Barış Elçisi seçildi. 2014 yılında 2. Kez Barış Elçisi seçildi.

Amcası Nasir Hussain'in filmi Yaadon Ki Baaraat (1973) ile küçük yaşta sinemaya adım atan Khan, ilk uzun metrajlı filmi Holi (1984) ve arkasından trajik aşk filmi Qayamat Se Qayamat Tak(Kıyametten Kıyamete) (1988) ile izleyici karşısına çıktı ve çok bğenildi. Korku filmi olan Raakh (1989)'taki rolü ile Ulusal Film Ödülleri Juri Özel Ödülüne layık görüldü. 1990'lı yıllarda yaptığı romantik dram filmi Dil (1990), romans Raja Hindustani (1996) ve ona ilk Filmfare Ödüllerinde En İyi Oyuncu Ödülünü kazandıran dram filmi Sarfarosh(1999) ile Hint Sineması'na öncülük edeceğini kanıtladı. Başarılı aktör ayrıca Kanada-Hint ortak yapımı Earth (Toprak)(1998) filmindeki rolü ile takdir topladı.

2001 yılında Aamir Khan, kendi adını taşıyan film prodüksiyon şirketini kurdu ve yaptığı ilk filmi Lagaan (2001) ile Akademi Ödüllerinde En İyi Yabancı Dil Film kategorisine aday gösterildi, Ulusal Film Ödüllerinde En Popüler Film ve Filmfare Ödüllerinde En İyi Aktör ve En İyi Film ödüllerini kazandı. 2006 yılında Fanaa (Kayboluş) ve Rang De Basanti (Onu Sarıya Boya) filmlerindeki rolleri ile beğenilmeye devam etti. Bir sonraki yıl yönetmenliğini yaptığı ve rol aldığı Taare Zameen Par (Her Çocuk Özeldir) filmindeki başarısı ile Filmfare Ödüllerinde En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini aldı. Khan'ın En büyük ticari başarısı aksiyon - dram filmi Ghajini(2008) ile geldi ve bunu 3 idiots (3 Aptal) (2009), Dhoom 3 (2013) ve PK (2014) takip etti. Böylelikle Bollywood film tarihinde zirveye oturdu.

Aamir Khan, Hint toplumunda bazıları politik krize dönüşmüş çeşitli sosyal problemlere çözüm arar. Bu bağlamda hazırladığı televizyon programı Satyamev Jayate (Doğru Her Zaman Kazanır) ile bu sosyal sorunları çözüme kavuşturmayı amaçlar.İlk evliliğini Reena Dutta ile 1986 yılında yapan oyuncunun bu evliliğinden Junaid (oğlu) ve Ira(kızı) isimli iki çocuğu oldu. 2002 yılında boşanan Khan 2005 yılında Yönetmen Kiran Rao ile dünya evine girdi ve bu evliliğinden tüp bebek yolu ile Azad (oğlu) isimli çocuğu oldu.



