Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen sezon bir çok karşılaşma A2TV'den canlı olarak ekranlara geldi. A2TV'de özellikle eski diziler ve Türkiye Kupası maçları yayınlanıyordu. Bugün de A2TV nasıl izlenir? İşte futbol severler ve özellikle Galatasaray taraftarı bu sorunun cevabını araştırıyor. Çünkü bu akşam Giresunspor - Fenerbahçe maçı A2TV'den canlı olarak ekranlara gelecek. Resmi yayın akışının yayınlanmasının ardından A2TV nasıl izlenir? A2TV frekansı nedir? A2TV Dsmart - Digitürk hangi kanalda? Soruları araştırılmaya başlandı. A2TV kanalına dair tüm detaylar ve frekans bilgileri haberimizde...

Öncelikle A2 Tv hangi platformlardan izlenecek? Yeni kanal neredeyse tüm platformlarda mevcut. Digitürk, Teledünya, Turkcell Tv, Tivibu ve TÜRKSAT'tan rahatlıkla A2 Tv'yi canlı izleyebilirsiniz. Peki A2 TV bu platformlarda hangi sıralamada yer alıyor.

A2TV uydudan nasıl izlenir?

TÜRKSAT 4A uydusunda,

Frekans: 12053 Mhz

Symbol Rate: 27500

FEC: 5/6

Pol: H ( Yatay)

A2TV digitürk, dsmart, teledünya hangi kanalda?

Digitürk’te 35 nolu kanal, Teledünya’da 37 nolu kanal, Turkcell TV’de 29 nolu kanal, Tivibu’da 59 nolu kanalda ve TÜRKSAT 4A uydusunda yer alıyor. A2 TV’yi uydu üzerinden canlı izlemek isteyenler aşağıdaki frekans bilgileri aracılığıyla izleyebilirler…

– Digiturk’te 35 nolu kanal

– Teledünya’da 37 nolu kanal

– Turkcell TV’de 29 nolu kanal

– Tivibu’da 59 nolu kanalda ve

– TÜRKSAT 4A uydusunda

Giresunspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam saat 20:30'da başlayacak mücadele A2TV'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Giresunspor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler...

Giresunspor: Anıl, Emre Uğur, Uğur Kuru, Ferhat, Bahadır, Hüsamettin, Husmani, Kağan, Said Azza, Volkan, Dauda

Fenerbahçe: Harun, Şener, Skrtel, Neustadter, İsmail, M.Topal, Eljif, M.Ekici, Ayew, Valbuena, Soldado

Fenerbahçe rövanşa hazır!

Fenerbahçe, dün yaptığı antrenmanla birlikte Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Ersun Yanal yönetimindeki çalışma yaklaşık 1 saat sürdü. İki gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma oyunu oynayıp pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Fenerbahçe idmanın ardından maçın oynanacağı Giresun’a gitti.

Soldado: Futbola hasret kaldım

İspanyol oyuncu, Galatasaray derbisindeki olayların ardından aldığı 6 maçlık cezayı tamamladı. Bu akşam Giresun karşısında formasına kavuşması beklenen Soldado, sahaya çıkmak için sabırsızlandığını söyledi. Tecrübeli golcü, “Takımımdan bu kadar uzun süre ayrı kaldığım için üzgünüm. Futbolu çok özledim. Bir an önce oynamak istiyorum. Göreve hazırım ve hocam da bunu biliyor” ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal: Kupayı alacağız

Başkan Ali Koç, Ersun Yanal için düzenlenen imza töreninde Finansal Fair- Play tehlikesine dikkat çekti. Koç, “FFP şartlarını karşılayamayacağız” diyerek Avrupa kupalarına katılmama cezası alabileceklerini söyledi. Sarı-Lacivertliler’in bu cezayı çekmesi için önce Avrupa bileti alması şart. Eğer bu sezon bilet alamazsa, önümüzdeki yıl şampiyon olsa bile Şampiyonlar Ligi’ne gidemeyecek. Ligde 17. sırada bulunan Kanarya için tek çıkar yol, Türkiye Kupası’nı kazanıp Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazanmak ve cezasını bu şekilde çekmek.

‘Rakip kim olursa olsun...’

Ersun Yanal, öğrencileriyle yaptığı toplantıda bu duruma dikkat çekerek, “Türkiye Kupası bizim için hiç olmadığı kadar önemli. Bizim için kupayı kazanmaktan başka yol yok. Bu nedenle herkes, kupa maçlarında rakip kim olursa olsun sahaya çok iyi motive olmuş bir şekilde çıkmalı” uyarısında bulundu.



