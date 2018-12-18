Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen sezon bir çok karşılaşma A2TV'den canlı olarak ekranlara geldi. A2TV'de özellikle eski diziler ve Türkiye Kupası maçları yayınlanıyordu. Bugün de A2TV nasıl izlenir? İşte futbol severler ve özellikle Galatasaray taraftarı bu sorunun cevabını araştırıyor. Çünkü bu akşam Galatasaray - Keçiörengücü A2TV'den canlı olarak ekranlara gelecek. Resmi yayın akışının yayınlanmasının ardından A2TV nasıl izlenir? A2TV frekansı nedir? A2TV Dsmart - Digitürk hangi kanalda? Soruları araştırılmaya başlandı. A2TV kanalına dair tüm detaylar ve frekans bilgileri haberimizde...

Öncelikle A2 Tv hangi platformlardan izlenecek? Yeni kanal neredeyse tüm platformlarda mevcut. Digitürk, Teledünya, Turkcell Tv, Tivibu ve TÜRKSAT'tan rahatlıkla A2 Tv'yi canlı izleyebilirsiniz. Peki A2 TV bu platformlarda hangi sıralamada yer alıyor.

A2TV uydudan nasıl izlenir?

TÜRKSAT 4A uydusunda,

Frekans: 12053 Mhz

Symbol Rate: 27500

FEC: 5/6

Pol: H ( Yatay)

A2TV digitürk, dsmart, teledünya hangi kanalda?

Digitürk’te 35 nolu kanal, Teledünya’da 37 nolu kanal, Turkcell TV’de 29 nolu kanal, Tivibu’da 59 nolu kanalda ve TÜRKSAT 4A uydusunda yer alıyor. A2 TV’yi uydu üzerinden canlı izlemek isteyenler aşağıdaki frekans bilgileri aracılığıyla izleyebilirler…

– Digiturk’te 35 nolu kanal

– Teledünya’da 37 nolu kanal

– Turkcell TV’de 29 nolu kanal

– Tivibu’da 59 nolu kanalda ve

– TÜRKSAT 4A uydusunda

Galatasaray - Keçiörengücü maçı şifresiz hangi kanalda, saat kaçta?

Türk Telekom Stadı'nda bu akşam saat 20:30'da başlayacak mücadele A2TV'den canlı ve şifresiz yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Galatasaray - Keçiörengücü muhtemel 11'ler...

Galatasaray: İsmail, Linnes, Ahmet, Maicon, Ömer, Donk, Celil, Yunus, Atalay, Recep Gül, Muğdat

Keçiörengücü: Yaşar, Ziya, Osman, Erdi, Yücel, Abdurrahman, Burak Aydın, Uğurcan, Hakkı, Batuhan, Alperen

Galatasaray nasıl tur atlar?

Her türlü galibiyet ve beraberlik, Galatasaray’ı bir üst tura taşıyacak. Konuk ekip 1-0 kazanırsa, gülen taraf yine Cim Bom olacak. 2-1’lik Keçiörengücü galibiyeti, maçı uzatmaya götürür. 3-2, 4-3 gibi tek farklı zaferlerin yanı sıra 2 veya daha farklı galibiyetler de Başkent temsilcisinin tur atlamasını sağlayacak.

Cim Bom'da 3 eksik var!

Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Sinan Gümüş ile Emre Akbaba bugün forma giyemeyecek. Ayrıca cezaları devam eden teknik direktör Fatih Terim ile yardımcısı Hasan Şaş da kulübede yer almayacak.

Keçiörengücü fırtına gibi

2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Keçiörengücü, müthiş bir seri yakalamış durumda. Başkent ekibi, ligde çıktığı son 13 resmi maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Keçiörengücü, üst üste 7 maçtır da galip geliyor.

Ziraaat Türkiye Kupası hakemleri açıklandı...

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda 19 Aralık Çarşamba günü oynanacak rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, çarşamba günü oynanacak rövanş maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

13.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Boluspor: Ramazan Keleş

13.45 Etimesgut Belediyespor-Evkur Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler

15.00 Kahramanmaraşspor-Aytemiz Alanyaspor: Hakan Ceylan

17.00 Kasımpaşa-Menemen Belediyespor: Volkan Bayarslan

18.30 Kayserispor-Altay: Ali Şansalan

20.30 Trabzonspor-Sivas Belediyespor: Bahattin Şimşek







