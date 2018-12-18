A2TV nasıl izlenir? A2TV frekansı nedir? Galatasaray - Keçiörengücü maçı!
Futbol severler bugün A2TV kanalılya ilgili detayları araştırıyor. En çok merak edilen konular, A2TV nasıl izlenir? A2TV frekansı nedir? A2TV Dsmart - Digitürk hangi kanalda? Çünkü bu akşam Galatasaray - Keçiörengücü maçı A2TV'den canlı yayınlanacak. Galatasaray - Keçiörengücü maçının yayın bilgileri ile ilgili tüm detaylar haberimizde...
Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen sezon bir çok karşılaşma A2TV'den canlı olarak ekranlara geldi. A2TV'de özellikle eski diziler ve Türkiye Kupası maçları yayınlanıyordu. Bugün de A2TV nasıl izlenir? İşte futbol severler ve özellikle Galatasaray taraftarı bu sorunun cevabını araştırıyor. Çünkü bu akşam Galatasaray - Keçiörengücü A2TV'den canlı olarak ekranlara gelecek. Resmi yayın akışının yayınlanmasının ardından A2TV nasıl izlenir? A2TV frekansı nedir? A2TV Dsmart - Digitürk hangi kanalda? Soruları araştırılmaya başlandı. A2TV kanalına dair tüm detaylar ve frekans bilgileri haberimizde...
Öncelikle A2 Tv hangi platformlardan izlenecek? Yeni kanal neredeyse tüm platformlarda mevcut. Digitürk, Teledünya, Turkcell Tv, Tivibu ve TÜRKSAT'tan rahatlıkla A2 Tv'yi canlı izleyebilirsiniz. Peki A2 TV bu platformlarda hangi sıralamada yer alıyor.
A2TV uydudan nasıl izlenir?
TÜRKSAT 4A uydusunda,
Frekans: 12053 Mhz
Symbol Rate: 27500
FEC: 5/6
Pol: H ( Yatay)
A2TV digitürk, dsmart, teledünya hangi kanalda?
Digitürk’te 35 nolu kanal, Teledünya’da 37 nolu kanal, Turkcell TV’de 29 nolu kanal, Tivibu’da 59 nolu kanalda ve TÜRKSAT 4A uydusunda yer alıyor. A2 TV’yi uydu üzerinden canlı izlemek isteyenler aşağıdaki frekans bilgileri aracılığıyla izleyebilirler…
– Digiturk’te 35 nolu kanal
– Teledünya’da 37 nolu kanal
– Turkcell TV’de 29 nolu kanal
– Tivibu’da 59 nolu kanalda ve
– TÜRKSAT 4A uydusunda
Galatasaray - Keçiörengücü maçı şifresiz hangi kanalda, saat kaçta?
Türk Telekom Stadı'nda bu akşam saat 20:30'da başlayacak mücadele A2TV'den canlı ve şifresiz yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Galatasaray - Keçiörengücü muhtemel 11'ler...
Galatasaray: İsmail, Linnes, Ahmet, Maicon, Ömer, Donk, Celil, Yunus, Atalay, Recep Gül, Muğdat
Keçiörengücü: Yaşar, Ziya, Osman, Erdi, Yücel, Abdurrahman, Burak Aydın, Uğurcan, Hakkı, Batuhan, Alperen
Galatasaray nasıl tur atlar?
Her türlü galibiyet ve beraberlik, Galatasaray’ı bir üst tura taşıyacak. Konuk ekip 1-0 kazanırsa, gülen taraf yine Cim Bom olacak. 2-1’lik Keçiörengücü galibiyeti, maçı uzatmaya götürür. 3-2, 4-3 gibi tek farklı zaferlerin yanı sıra 2 veya daha farklı galibiyetler de Başkent temsilcisinin tur atlamasını sağlayacak.
Cim Bom'da 3 eksik var!
Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Sinan Gümüş ile Emre Akbaba bugün forma giyemeyecek. Ayrıca cezaları devam eden teknik direktör Fatih Terim ile yardımcısı Hasan Şaş da kulübede yer almayacak.
Keçiörengücü fırtına gibi
2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Keçiörengücü, müthiş bir seri yakalamış durumda. Başkent ekibi, ligde çıktığı son 13 resmi maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Keçiörengücü, üst üste 7 maçtır da galip geliyor.
Ziraaat Türkiye Kupası hakemleri açıklandı...
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda 19 Aralık Çarşamba günü oynanacak rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, çarşamba günü oynanacak rövanş maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
13.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Boluspor: Ramazan Keleş
13.45 Etimesgut Belediyespor-Evkur Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler
15.00 Kahramanmaraşspor-Aytemiz Alanyaspor: Hakan Ceylan
17.00 Kasımpaşa-Menemen Belediyespor: Volkan Bayarslan
18.30 Kayserispor-Altay: Ali Şansalan
20.30 Trabzonspor-Sivas Belediyespor: Bahattin Şimşek