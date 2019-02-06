Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray çeyrek final ilk maçında Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-Kırmızılı takım ilk maçta rakibi karşısında avantajlı skoru almak istiyor. Galatasaray'da Kasımpaşa'dan tranfser edilen Diagne cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Galatasaray - Hatayspor maçı öncesi maçın yayın bilgileri de merak ediliyor. Gs ile Hatayspor arasında oynanacak mücadele A2TV'den canlı olarak ekranlara gelecek. Ancak futbol severler A2TV nasıl izlenir? A2 uydu frekansı gibi bilgileri merak ediyor. İşte A2TV ile ilgili tüm detaylar...

A2TV nasıl izlenir?

A2TV, A2 kanalı nasıl izlenir, frekans bilgileri nelerdir? Hangi platformlarda yayın yapıyor ve kanal bilgileri son dönemde futbol severlerin en çok merak ettiği sorulardan bazıları. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspordahil bir çok takımın mücadele ettiği Türkiye Kupası maçları bundan böyle A2Tv'de de olacak. Kupa maçlarının yayıncı kuruluşunun yeni yayın organı olan A2 TV Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan bir çok önemli mücadeleyi canlı olarak ekranlara getiriyor. Ancak kanal yeni olduğu için bir çok izleyici A2 Tv'nin nasıl izleneceği ya da A2 Tv'nin hangi platformlarda yer alacağını bilmiyor. A2 TV yayın akışı da haberimizin detaylarında. Bu haberin detaylarında merak edilen bu sorulara cevap bulmaya çalışacağız.

Öncelikle A2 Tv hangi platformlardan izlenecek? Yeni kanal neredeyse tüm platformlarda mevcut. Digitürk, Teledünya, Turkcell Tv, Tivibu ve TÜRKSAT'tan rahatlıkla A2 Tv'yi canlı izleyebilirsiniz. Peki A2 TV bu platformlarda hangi sıralamada yer alıyor.

A2 TV’nin platformlardaki sıralaması

Digitürk’te 35 nolu kanal, Teledünya’da 37 nolu kanal, Turkcell TV’de 29 nolu kanal, Tivibu’da 59 nolu kanalda ve TÜRKSAT 4A uydusunda yer alıyor. A2 TV’yi uydu üzerinden canlı izlemek isteyenler aşağıdaki frekans bilgileri aracılığıyla izleyebilirler…

TÜRKSAT 4A uydusunda,

Frekans: 12053 Mhz

Symbol Rate: 27500

FEC: 5/6

Pol: H ( Yatay)

A2 frekans bilgileri kanalın İnternet sitesi üzerinden tüm izleyicilere duyuruldu. Türk futbolunun önemli organizasyonlarından Ziraat Türkiye Kupası maçlarının bazılarını yeni açılan A2 kanalı üzerinden yayınlayacağını duyuran ATV, A2 frekans bilgilerini paylaştı. İşte birçok maçın verileceği A2 TV frekans bilgileri ve Digitürk, Teledünya, Türkcell TV, Tivibu platformlarındaki kanal numarası...

Galatasaray - Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Türk Telekom Stadı’ndaki maç bu akşam saat 20.30’da başlayacak. Mustafa Öğretmenoğlu yöneteceği karşılaşma A2TV'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Muhtemel 11'ler

GALATASARAY: İsmail, Gökay, Ahmet, Semih, Yunus, Selçuk, Donk, Celil, Ömer, Sinan, Mitroglu

HATAYSPOR: Akın, Sadi, Yusuf, Mesut, Murat Paluli, Mirkan, Maiga, Hüseyin Bağ, Gökhan, Selim, Hamza Gür

Galatasaray, kupaya 5. turdan dahil oldu. Bu turda TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Keçiörengücü’nü eleyen sarı-kırmızılılar, son 16 turunda ise Spor Toto 1. Lig temsilcisi Boluspor’u saf dışı bıraktı.

Kupada üçüncü turdan itibaren mücadele eden Hatayspor ise sırasıyla Esenler Erokspor ve Fethiyespor’u eleyerek 5. tura yükseldi. Bu turda aynı ligde mücadele ettiği Gençlerbirliği’ni saf dışı bırakan bordo-beyazlı ekip, son 16 turunda ise Spor Toto Süper Lig’in lideri Medipol Başakşehir’i kupanın dışına iterek büyük bir sürprize imza attı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Hatayspor mücadelesi öncesi, Galatasaray’da uzun süren sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen milli futbolcu Emre Akbaba, takımla çalışmalara başladı. Asya Kupası’nda mücadele eden Japon futbolcu Yuto Nagatomo takıma katılırken, sağ alt arka adale grubunda darbeye bağlı zorlanma ve kanama tespit edilen Brezilyalı futbolcu Mariano Ferreira Filho’nun tedavisi sürüyor.

Diagne’nin cezası bitiyor

Galatasaray’ın ara transfer döneminde Kasımpaşa’dan kadrosuna kattığı Mbaye Diagne’nin kırmızı kart cezası, Hatayspor maçıyla sona erecek.

Ligin ilk yarısından sarı kart cezası bulunan 27 yaşındaki Senegalli golcü, Kasımpaşa’nın Ziraat Türkiye Kupası’nda Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı son 16 turu ilk maçından sonra kırmızı kart görerek 4 maç men cezasına çarptırılmıştı.

Diagne, sarı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa’nın ligde 18. haftada Çaykur Rizespor’la yaptığı maçta görev alamadı. Kırmızı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa’dayken Aytemiz Alanyaspor ile kupa rövanşında ve 19. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyen Diagne, Galatasaray’a transfer olduktan sonra da 20. haftada ligdeki Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde sahaya çıkamamıştı.

Mbaye Diagne, teknik direktör Fatih Terim’in görev vermesi halinde Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasındaki Trabzonspor maçında ilk kez Galatasaray formasını giyecek.

Çeyrek finale nasıl geldiler

Galatasaray, kupaya 5. turdan dahil oldu. Bu turda 2. Lig Beyaz Grup ekibi Keçiörengücü’nü eleyen Aslan, son 16 turunda ise 1. Lig temsilcisi Boluspor’u saf dışı bıraktı. Kupada 3. turdan itibaren mücadele eden Hatay ise sırasıyla Erokspor ve Fethiyespor’u eleyerek 5. tura yükseldi. Bu turda Gençlerbirliği’ni saf dışı bırakan Bordo-Beyazlı ekip, son 16 turunda ise Süper Lig’in lideri Başakşehir’i kupanın dışına iterek büyük bir sürprize imza attı ve adını çeyrek finale yazdırdı.