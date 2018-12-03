A2TV, A2 kanalı nasıl izlenir, A2TV frekans bilgileri

A2TV, A2 kanalı nasıl izlenir, frekans bilgileri nelerdir? Hangi platformlarda yayın yapıyor ve kanal bilgileri son dönemde futbol severlerin en çok merak ettiği sorulardan bazıları. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor dahil bir çok takımın mücadele ettiği Türkiye Kupası maçları bundan böyle Aspor'da olacak. Kupa maçlarının yayıncı kuruluşunun yeni yayın organı olan A2 TV Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan bir çok önemli mücadeleyi canlı olarak ekranlara getiriyor. Ancak kanal yeni olduğu için bir çok izleyici A2 Tv'nin nasıl izleneceği ya da A2 Tv'nin hangi platformlarda yer alacağını bilmiyor. A2 TV yayın akışı da haberimizin detaylarında. Bu haberin detaylarında merak edilen bu sorulara cevap bulmaya çalışacağız.

Öncelikle A2 Tv hangi platformlardan izlenecek? Yeni kanal neredeyse tüm platformlarda mevcut. Digitürk, Teledünya, Turkcell Tv, Tivibu ve TÜRKSAT'tan rahatlıkla A2 Tv'yi canlı izleyebilirsiniz. Peki A2 TV bu platformlarda hangi sıralamada yer alıyor.

A2 TV’nin platformlardaki sıralaması

Digitürk’te 35 nolu kanal, Teledünya’da 37 nolu kanal, Turkcell TV’de 29 nolu kanal, Tivibu’da 59 nolu kanalda ve TÜRKSAT 4A uydusunda yer alıyor. A2 TV’yi uydu üzerinden canlı izlemek isteyenler aşağıdaki frekans bilgileri aracılığıyla izleyebilirler…

TÜRKSAT 4A uydusunda,

Frekans: 12053 Mhz

Symbol Rate: 27500

FEC: 5/6

Pol: H ( Yatay)

A2 frekans bilgileri kanalın İnternet sitesi üzerinden tüm izleyicilere duyuruldu. Türk futbolunun önemli organizasyonlarından Ziraat Türkiye Kupası maçlarının bazılarını yeni açılan A2 kanalı üzerinden yayınlayacağını duyuran ATV, A2 frekans bilgilerini paylaştı. İşte birçok maçın verileceği A2 TV frekans bilgileri ve Digitürk, Teledünya, Türkcell TV, Tivibu platformlarındaki kanal numarası