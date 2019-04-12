A planı Donk ve Ahmet Çalık

Fenerbahçe derbisinde kart cezalısı stoperleri Luyindama ve Marcao'dan yoksun olacak Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim çeşitli formüller üzerinde çalışıyor. Ön libero Donk mecburen savunmanın ortasında oynayacak. Yeni Malatya maçında stoperde başarılı olan Hollandalı oyuncunun partneri için iki aday var: Ahmet Çalık ve Semih Kaya.

KIRMIZIDAN SONRA OYUNA AHMET GİRDİ

Florya'da Fenerbahçe'ye yönelik gerçekleşen taktik çalışmalarda as takımda Donk'un yanında Ahmet'in görev yaptığı öğrenildi. Ahmet Çalık ligin ilk yarısında Serdar Aziz'in cezalı olduğu Beşiktaş deplasmanında oynamış ve performansıyla sınıfı geçmişti. Fatih Terim, Luyindama'nın kırmızı kart gördüğü Yeni Malatya maçının son bölümünde de Semih yerine Ahmet'i oyuna sokmuştu.

(Sabah)