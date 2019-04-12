A planı Donk ve Ahmet Çalık
Fatih Terim, Luyindama ve Marcao’nun yokluğuna çare arıyor. Ön libero Donk mecburen savunmanın ortasında görev yapacak. Ligin ilk yarısındaki Beşiktaş deplasmanında performansıyla sınıfı geçen Ahmet Çalık ise pazar günü Hollandalının partneri olacak.
Fenerbahçe derbisinde kart cezalısı stoperleri Luyindama ve Marcao'dan yoksun olacak Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim çeşitli formüller üzerinde çalışıyor. Ön libero Donk mecburen savunmanın ortasında oynayacak. Yeni Malatya maçında stoperde başarılı olan Hollandalı oyuncunun partneri için iki aday var: Ahmet Çalık ve Semih Kaya.
KIRMIZIDAN SONRA OYUNA AHMET GİRDİ
Florya'da Fenerbahçe'ye yönelik gerçekleşen taktik çalışmalarda as takımda Donk'un yanında Ahmet'in görev yaptığı öğrenildi. Ahmet Çalık ligin ilk yarısında Serdar Aziz'in cezalı olduğu Beşiktaş deplasmanında oynamış ve performansıyla sınıfı geçmişti. Fatih Terim, Luyindama'nın kırmızı kart gördüğü Yeni Malatya maçının son bölümünde de Semih yerine Ahmet'i oyuna sokmuştu.
(Sabah)