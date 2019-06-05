Belek’teki Regnum Carya Otel’de gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Çağlar, Hasan Akıncıoğlu ve Hamit Altıntop, teknik heyet ve futbolcular katıldı. Bayramlaşan yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular, birlikte fotoğraf çektirdi. Törenin ardından açıklamada bulunan teknik direktör Şenol Güneş, “Fransa ve İzlanda maçları inşallah bizim için bayram olur” sözlerini sarf etti.