A Milliler Sırbistan ve Litvanya mesaisini sürdürdü

2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele edecek olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan ve Litvanya maçı hazırlıklarını sürdürdü.

12 Kasım 2019, Salı 13:21
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A Milliler Sırbistan ve Litvanya mesaisini sürdürdü

FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde E Grubu’nda yer alan ve perşembe günü deplasmanda Sırbistan ile pazar günü de Mersin'de Litvanya ile karşılaşacak olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlıklarına devam ediyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırlık ve kondisyon idmanı ile güne başlayan ay-yıldızlılar, hücum setleri ve beşe beş taktik çalışmaları ile idmanı tamamladı.

FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde E Grubu’nda yer alan Milliler, 14 Kasım Perşembe günü deplasmanda TSİ 19.30’da Sırbistan ile, 17 Kasım Pazar günü ise Mersin’de saat 17.30’da Litvanya ile karşılaşacak.

İHA

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