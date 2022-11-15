A Milliler, Riva’da çalışıp Diyarbakır’a gitti

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada İskoçya ile Diyarbakır’da, Çekya ile de Gaziantep’te özel maçta karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım , yarın oynanacak olan İskoçya mücadelesinin hazırlıklarını sabah yaptığı çalışmayla sürdürdü. Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, İskoçya maçının taktik çalışmasıyla devam etti.





İdman şut çalışmasıyla sona erdi. Çalışmanın ardından havalimanına hareket eden milliler, maç öncesi son çalışmasını ise karşılaşmanın oynanacağı Diyarbakır’da yapacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve bir milli futbolcu bugün saat 18.15’te Türkiye-İskoçya maçının oynanacağı Diyarbakır Stadyumu’nda basın toplantısı gerçekleştirecek. Saat 19.00’da statta yapılacak olan idmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak.

Dorukhan Toköz'den ziyaret

Sol dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan ve A Milli Takım kafilesine katılamayan Trabzonspor 'un başarılı ismi Dorukhan Toköz de Riva'da arkadaşlarını ziyaret etti. Arkadaşlarıyla bir süre vakit geçiren ve İskoçya maçı öncesinde başarılar dileyen Dorukhan, daha sonra kamptan ayrıldı. (İHA)