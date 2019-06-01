A Milliler Özbekistan maçına hazır

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran'da Konya'da Fransa, 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takım'ın Antalya kampı sürüyor. A Milliler, kamp kapsamında ikinci hazırlık maçında yarın saat 21.00'de Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Özbekistan Milli Takımı ile karşılaşacak. Ay-Yıldızlı ekip bu maçın hazırlıklarını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Regnum Carya Otel'in sahasında yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Şenol Güneş, antrenman öncesinde takımıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda A Milliler, top kapma ve pas çalışması yaptı. Kalecilerin antrenörler eşliğinde çalıştığı antrenmanda, Burak Yılmaz da takımdan ayrı çalıştı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi.

YENİ BAŞKAN MİLLİ TAKIMIN YANINDA

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına seçilen Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri de milli takımın kamp yaptığı Regnum Carya Golf Otel'e geldi. Özdemir'i otelin sahibi Fikret Öztürk karşıladı.