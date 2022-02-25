Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekibin bugün TSİ 19.00'da oynayacağı müsabakanın kadrosu şu şekilde:
Buğrahan Tuncer (Anadolu Efes)
Shane Larkin (Anadolu Efes)
Oğuz Savaş (Bahçeşehir Koleji)
Kenan Sipahi ( Beşiktaş Icrypex)
Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka)
Melih Mahmutoğlu ( Fenerbahçe Beko)
Metecan Birsen (Fenerbahçe Beko)
Onuralp Bitim (Frutti Extra Bursaspor)
Sadık Emir Kabaca ( Galatasaray Nef)
Okben Ulubay (Galatasaray Nef)
Muhsin Yaşar (TOFAŞ)
Samet Geyik (Türk Telekom)
DHA