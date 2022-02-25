Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekibin bugün TSİ 19.00'da oynayacağı müsabakanın kadrosu şu şekilde:

Buğrahan Tuncer (Anadolu Efes)

Shane Larkin (Anadolu Efes)

Oğuz Savaş (Bahçeşehir Koleji)

Kenan Sipahi ( Beşiktaş Icrypex)

Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka)

Melih Mahmutoğlu ( Fenerbahçe Beko)

Metecan Birsen (Fenerbahçe Beko)

Onuralp Bitim (Frutti Extra Bursaspor)

Sadık Emir Kabaca ( Galatasaray Nef)

Okben Ulubay (Galatasaray Nef)

Muhsin Yaşar (TOFAŞ)

Samet Geyik (Türk Telekom)

DHA