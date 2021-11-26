2022Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, son maçta Karadağ'ı 2-1 yendi ve grubunu ikinci sırada bitirdi. Böylece grupta Hollanda, direkt finallerin yolunu tutarken, A Milli Takımımız ikinci olarak Play-Off'a kaldı. Milliler'in seri başı olmayacağı Play-Off kura çekimi bu akşam saat 19.00'da İsviçre'nin Başkent'i Zürih'te yapılacak. Kura çekimi TRT Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Türkiye'nin seri başı olmadığı kura çekiminde muhtemel rakipleri, Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler olacak. Teknik direktör Stefan Kuntz'un öğrencileri, kendisi gibi seri başı olmayan Polonya, Kuzey Makedonya, Ukrayna ile elemelerden finallere gidemeyen ancak Uluslar Ligi'nin en iyi derecesine sahip olduğu için bu aşamaya kalan Avusturya ve Çekya ile ilk maçta eşleşmeyecek.

İlk maçımız deplasmanda

Kurada takımlar 6'şarlı olarak iki torbaya ayrılacak ve daha sonra 3 grupta 4'erli takımlara bölünecek. Kurada seri başı olanlar tek maç üzerinden oynanacak yarı finali sahasında oynayacak; yani Türkiye ilk maçında deplasmanda olacak. 3 bölümde finale çıkıp rakiplerini geçenler, Dünya Kupası'na Avrupa'dan giden son 3 takım unvanını elde edecekler. Yarı final maçları 24 Mart 2022, finaller de 29 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak. 32 takımın katılacağı Katar'daki 2022Dünya Kupası finallerinin grup kura çekimi ise 1Nisan 2022'deDoha'da gerçekleşecek. Dünya Kupası da 21 Kasım-18 Aralık 2022'de tarihleri arasında oynanacak.