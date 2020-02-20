A Milli Takım’ın FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 29. basamaktaki yerini korudu. FIFA’nın internet sitesinden 2020’nin ilk dünya sıralaması açıklandı.

20 Şubat 2020, Perşembe 14:18 Son Güncelleme:
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A Milli Takım’ın FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 29. basamaktaki yerini korudu. FIFA’nın internet sitesinden 2020’nin ilk dünya sıralaması açıklandı. Türkiye’nin 1494 puanla 29. sırasında bulunduğu klasmanın ilk 10’unda değişiklik yaşanmadı. Belçika ilk, Fransa ikinci, Brezilya ise üçüncü sırada yer almayı sürdürdü. En büyük çıkışı, 3 basamak yükselerek 103’üncülüğe yerleşen Filistin kaydetti.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 9 Nisan’da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10’a giren ülkeler şöyle:

Sıra  Takım     Puan  Değişim

1   Belçika    1765  -

2   Fransa    1733  -

3   Brezilya   1712  -

4   İngiltere   1661  -

5   Uruguay    1645  -

6   Hırvatistan  1642  -

7   Portekiz   1639  -

8   İspanya    1636  -

9   Arjantin   1623  -

10   Kolombiya   1622  -

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