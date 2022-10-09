A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde D Grubu'nda yer aldı. Millilerin rakipleri Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya olacak.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin kura çekimi, Almanya'nın Frankfurt kentindeki Festhalle Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kura çekiminde 4'üncü torbada yer alan Türkiye, D Grubu'na düştü. Ay-yıldızlılar, D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile karşı karşıya gelecek. Grup müsabakaları 23-25 Mart 2023'te başlayacak ve 19-21 Kasım 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla sona erecek.

AVRUPA ŞAMPİYONASI GRUPLAR!

A GRUBU: İspanya, İskoçya, Norveç, Gürcistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi

B GRUBU: Hollanda, Fransa, İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan, Cebelitarık

C GRUBU: İtalya, İngiltere, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Malta

D GRUBU: Hırvatistan, Galler, Ermenistan, Türkiye, Letonya

E GRUBU: Polonya, Çekya, Arnavutluk, Faroe Adaları, Moldova

F GRUBU: Belçika, Avusturya, İsveç, Azerbaycan, Estonya

G GRUBU: Macaristan, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Litvanya

H GRUBU: Danimarka, Finlandiya, Slovenya, Kazakistan, Kuzey İrlanda, San Marino

I GRUBU: İsviçre, İsrail, Romanya, Kosova, Belarus, Andorra

J GRUBU: Portekiz, Bosna-Hersek, İzlanda, Lüksemburg, Slovakya, Lihtenştayn

EURO 2024 ELEMELERİ GRUP FORMATI

Her grupta takımlar, rakipleriyle biri iç, diğeri dış sahada olmak üzere iki karşılaşmaya oynayacak. Maçlar sonunda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 20 takım finallere gitmeye hak kazanacak.

EURO 2024 eleme grubu maçları sonunda finallere katılmayı başaramayan takımlar arasından, 2022/23 UEFA Uluslar Ligi A, B ve C Liglerinde elde ettikleri derecelere göre belirlenecek play-off maçlarının ardından rakiplerine üstünlük sağlayan 3 takım da Almanya'daki final turnuvasına katılmaya hak kazanacak.

Bu takımlara ev sahibi Almanya'nın da doğrudan katılımıyla EURO 2024 finallerinde 24 takım mücadele edecek.

RUSYA MEN EDİLDİ, ALMANYA DOĞRUDAN KATILACAK

2024 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olan Almanya, turnuvaya doğrudan katılacağı için eleme kuralarında yer almayacak. Ayrıca UEFA'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'ndan men ettiğini açıkladığı Rusya da elemelerde yer alamayacak.

FİNAL BERLİN'DE

53 ülkenin katılacağı ve 10 grubun yer alacağı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 10 grubun 7'sinde 5, 3'ünde ise 6 takım bulunuyor. Grup müsabakaları 23-25 Mart 2023'te başlayacak ve 19-21 Kasım 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla sona erecek. Organizasyonda grup liderleri ve ikinciler, isimlerini finallere yazdıracak. Finallere kalacak diğer 3 takım ise play-off maçlarının ardından belli olacak. 4 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihlerinde 10 şehirde gerçekleştirilecek 2024 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nin açılış maçı, Münih'te bulunan Allianz Arena'da; final karşılaşması ise Berlin'de bulunan Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.