2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 7 Eylül'de İstanbul'da Andorra ve 10 Eylül'de deplasmanda Moldova ile karşılaşacak A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, aday kadroyu belirledi. Geçen sezon TFF 1. Lig’de Gençlerbirliği forması giyen ve bu yaz İtalya’nın önemli kulüplerinden Roma’ya transfer olan savunma oyuncusu Mert Çetin ile Trabzonspor’un başarısında önemli rol alan Abdulkadir Parmak, ilk kez A Milli Takım formasını giymenin heyecanını yaşayacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok, Sinan Bolat, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır

Defans: Mehmet Zeki Çelik, Nazım Sangaré, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Yıldırım Mert Çetin, Umut Meraş, Emre Kılınç

Orta saha: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Abdulkadir Parmak, Dorukhan Toköz, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yunus Mallı, Yusuf Yazıcı, Deniz Türüç, Hakan Çalhanoğlu

Forvet: Cenk Tosun, Güven Yalçın, Enes Ünal, Kenan Karaman