Nazım Sangare, Cengiz Umut Meraş ve Ömer Ali Şahiner ilk kez A Milli Takım kadrosuna çağrılan isimler oldu.

İSTANBUL,(DHA)

A Milli Takım'ın Yunanistan ve Özbekistan ile oynayacağı özel maçlar ile 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda ile yapacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

Nazım Sangare, Cengiz Umut Meraş ve Ömer Ali Şahiner ilk kez kez A Milli Takım kadrosuna çağrılan isimler oldu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor:

KALECİLER: Fehmi Mert Günok, Gökhan Akkan, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır

DEFANS: Mehmet Zeki Çelik, Nazım Sangare, Ozan Muhammed Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Cengiz Umut Meraş, Emre Taşdemir, Hasan Ali Kaldırım

ORTA SAHA: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yunus Mallı, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Ömer Ali Şahiner

FORVET: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Güven Yalçın, Kenan Karaman