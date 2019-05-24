A Milli Takım’ın Yunanistan, Özbekistan, Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosu açıklandı.
İşte kadro:
KALECİ: Mert Günok, Gökhan Akkan, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır
DEFANS: Mehmet Zeki Çelik, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Umut Meraş, Emre Taşdemir, Hasan Ali Kaldırım
ORTA SAHA: Cengiz Ünder, Abdülkadir Ömür, Deniz Türüç, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Oğuzhan Özyakup, Ozan Tufan, Yunus Mallı, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Ömer Ali Şahiner,
FORVET: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Güven Yalçın, Kenan Karaman.