A Milli Takımımız, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında 39. basamağa yükseldi. FIFA’nın internet sitesinden açıklanan Nisan ayı dünya sıralamasına göre teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’ndeki iki maçını da kazanan Ay-Yıldızlılar, 1457 puanla iki basamak yükselerek 39. sıraya çıktı. Güneş ve öğrencilerinin hedefi, galibiyet serisini devam ettirerek 2-3 sene içerisinde yeniden ilk 10 içinde yer almak olacak.

Bir sonraki 14 Haziran’da...

Belçika’nın liderliğini sürdürdüğü listede, Türkiye’nin elemelerdeki rakiplerinden son Dünya Kupası şampiyonu Fransa, ikinci sırada kalmaya devam etti. H Grubu’ndaki diğer rakiplerimizden İzlanda 40’ıncı, Arnavutluk 62’nci, Andorra 134’üncü, Moldova ise 171’inci sırada yer aldı. Bir sonraki dünya sıralaması 14 Haziran’da açıklanacak. Türkiye’nin, bu ay içerisinde İzlanda ve Fransa ile oynayacağı maçlar, elbette sıralamadaki yerini etkileyecek.

İlk 10’a giren ülkeler

Takım Puan

1.Belçika 1737

2.Fransa 1734

3.Brezilya 1676

4.İngiltere 1647

5.Hırvatistan 1621

6.Uruguay 1613

7.Portekiz 1607

8.İsviçre 1604

9.İspanya 1601

10.Danimarka 1586