A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi maç programı belli oldu

Milli Takım, ilk müsabakasında 3 Eylül 2020 tarihinde Macaristan'ı konuk edecek. 6 Eylül'de Sırbistan, 9 Ekim'de Rusya deplasmanına çıkacak olan Ay-Yıldızlılar, 12 Ekim'de Sırbistan ve 14 Kasım'da Rusya'yı ağırlayacak.

Milliler grubu 17 Kasım'daki Macaristan deplasmanı ile tamamlayacak.

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup Maç Programı:

03.09.2020 - 20.45 - Türkiye - Macaristan

06.09.2020 - 20.45 - Sırbistan - Türkiye

09.10.2020 - 20.45 - Rusya - Türkiye

12.10.2020 - 20.45 - Türkiye - Sırbistan

14.11.2020 - 18.00 - Türkiye - Rusya

17.11.2020 - 20.45 - Macaristan - Türkiye