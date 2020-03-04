A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi maç programı belli oldu
A Milli Takımımızın 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi fikstürü açıklandı. B Ligi 3. Grup'ta Rusya, Sırbistan ve Macaristan ile eşleşen Ay-Yıldızlıların oynayacağı karşılaşmalar, 3 Eylül 2020'de başlayıp, 17 Kasım 2020'de sona erecek.
Milli Takım, ilk müsabakasında 3 Eylül 2020 tarihinde Macaristan'ı konuk edecek. 6 Eylül'de Sırbistan, 9 Ekim'de Rusya deplasmanına çıkacak olan Ay-Yıldızlılar, 12 Ekim'de Sırbistan ve 14 Kasım'da Rusya'yı ağırlayacak.
Milliler grubu 17 Kasım'daki Macaristan deplasmanı ile tamamlayacak.
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup Maç Programı:
03.09.2020 - 20.45 - Türkiye - Macaristan
06.09.2020 - 20.45 - Sırbistan - Türkiye
09.10.2020 - 20.45 - Rusya - Türkiye
12.10.2020 - 20.45 - Türkiye - Sırbistan
14.11.2020 - 18.00 - Türkiye - Rusya
17.11.2020 - 20.45 - Macaristan - Türkiye