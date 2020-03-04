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A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi maç programı belli oldu

A Milli Takımımızın 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi fikstürü açıklandı. B Ligi 3. Grup'ta Rusya, Sırbistan ve Macaristan ile eşleşen Ay-Yıldızlıların oynayacağı karşılaşmalar, 3 Eylül 2020'de başlayıp, 17 Kasım 2020'de sona erecek.

04 Mart 2020, Çarşamba 11:35 Son Güncelleme:
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A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi maç programı belli oldu

Milli Takım, ilk müsabakasında 3 Eylül 2020 tarihinde Macaristan'ı konuk edecek. 6 Eylül'de Sırbistan, 9 Ekim'de Rusya deplasmanına çıkacak olan Ay-Yıldızlılar, 12 Ekim'de Sırbistan ve 14 Kasım'da Rusya'yı ağırlayacak.

Milliler grubu 17 Kasım'daki Macaristan deplasmanı ile tamamlayacak.

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup Maç Programı:

03.09.2020 - 20.45 - Türkiye - Macaristan

06.09.2020 - 20.45 - Sırbistan - Türkiye

09.10.2020 - 20.45 - Rusya - Türkiye

12.10.2020 - 20.45 - Türkiye - Sırbistan

14.11.2020 - 18.00 - Türkiye - Rusya

17.11.2020 - 20.45 - Macaristan - Türkiye

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