A Milli Takımımız'da Wilbekin kadroya katılıyor

A Milli Takımımız'ın İspanya maçında forma giymeyeceği daha önce de açıklanan Wilbekin’in takımı Maccabi’nin Euroleague’de dün oynadığı Bayern Münih maçı sonrası, Türkiye’ye gelip bugün milli takıma katılacağı ve Karadağ hazırlıkları için idmana çıkacağı ifade edildi.

30 Kasım 2018, Cuma 06:30
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A Milli Takımımız'da Wilbekin kadroya katılıyor

A Milli Takımımız'ın İspanya maçında forma giymeyeceği daha önce de açıklanan Wilbekin’in takımı Maccabi’nin Euroleague’de dün oynadığı Bayern Münih maçı sonrası, Türkiye’ye gelip bugün milli takıma katılacağı ve Karadağ hazırlıkları için idmana çıkacağı ifade edildi.

Bu arada İspanya maçının 12’lik kadrosunda alınmadığı için izin verilen ve kulübü Darüşşafaka’nın Gran Canaria karşılaşmasında forma giyen Kartal Özmızrak’ın da bugünkü antrenmanda yer alacağı belirtildi. 

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