2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda yarın İstanbul’da grubumuzun puansız ekibi Andorra’yı konuk edecek A Milli Takımımız’da teknik direktör Şenol Güneş, bu mücadelenin ilk 11’ini kafasında hemen hemen netleştirdi.

Sakat oyuncuların da durumunu dikkate alan Güneş, sahaya ofansif ve hücumu düşünen bir ekiple çıkmayı planlıyor.

Tecrübeli çalıştırıcı, kalede yine Mert Günok’a şans verecek. Savunmayı sağda Zeki, solda Umut Meraş, stoperde Merih ve Çağlar’la kurmayı düşünen deneyimli çalıştırıcı, orta sahada sağ kanatta Deniz Türüç’e, sol kanatta Hakan Çalhanoğlu, ortada da Yusuf Yazıcı ile Abdulkadir Parmak’ı oynatma ihtimali yüksek gözüküyor.

Çift forvet çıkacak

Parmak’ı savunmaya yakın düşünen Güneş, diğer üç isimden ise çift forvette görev vereceği Cenk Tosun ile Kenan Karaman’a destek vermelerini isteyecek.

Rakibin ilk dakikadan itibaren savunma yapacağının farkında olan Güneş, idmanlarda da duran toplar ve frikiklerin yanı sıra kanat organizasyonlarına da ağırlık veriyor.

Murat Akbaş