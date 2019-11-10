A Milli Takımımız’da çalışmalar yarın başlıyor

A Milli Takımımız’ın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde 14 Kasım’da İstanbul’da İzlanda ve 17 Kasım’da deplasmanda Andorra ile oynayacağı maçlar için aday kadroya çağrılan futbolcuları, lig maçlarının bitiminin hemen ardından Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın saat 14.00’te Riva’da bir basın toplantısı düzenleyecek ve ilk antrenman da yine aynı gün gerçekleşecek. Bu tesisteki Orhan Saka Konferans Salonu’ndaki bir basın toplantısı düzenleyecek.

Ay-Yıldızlılar, kampın ilk antrenmanını da aynı gün Riva’da gerçekleştirecek.