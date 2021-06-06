A Milli Takımımız rekor kırdı! Tam 325 milyon euro

Almanya, İtalya, İspanya, Fransa ve İngiltere gibi majör liglerden çok sayıda futbolcuyu kadromuzda bulundurduğumuz 2021 yılında Milli Takım kadro değerimiz aynı zamanda 2005 yılından bu tarafa en yüksek noktaya ulaştı.

Almanya, İtalya, İspanya, Fransa ve İngiltere gibi majör liglerden çok sayıda futbolcuyu kadromuzda bulundurduğumuz 2021 yılında Milli Takım kadro değerimiz aynı zamanda 2005 yılından bu tarafa en yüksek noktaya ulaştı.

325 milyon Euro olan değerimiz geçtiğimiz yıl 173 milyon Euro, 2019'da ise 275 milyon Euro şeklinde tabloya yansımıştı. Kadro değeri olarak son yılların zirvesinde yer alan Türkiye, majör ülkelerde forma giyen 14 futbolcusunu da kadrosunda bulunduruyor.

İngiltere, İtalya ve Fransa'dan 4'er futbolcu Şenol Güneş tarafından tercih edilirken, İspanya ve Almanya'dan da 1'er isim kadroya dahil edildi. (Sabah)