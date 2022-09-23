A Milli Takımımız, Lüksemburg karşısında kalesini kapatamadı

Lüksemburg, Türkiye'ye karşı beklenenden dişli çıktı. Savunmada yaptığımız hataları iyi değerlendiren rakibimiz, grupta hiç gol yemeyen Ay-Yıldızlılar'ın filelerini 3 kez havalandırdı.

Dün akşamki karşılaşma öncesi Milli Takımımız, Uluslar Ligi grubunda kalesinde hiç gol görmemişti. Bununla birlikte Lüksemburg'la bugüne kadar oynadığımız 8 karşılaşmanın sadece 1'ini kaybetmiştik. Bu da 2-0'lık sonuçla 22 Ekim 1972'de onlara karşı deplasmanda oynadığımız ilk mücadeleydi. Sonrasındaki 7 maçta da rakibimize fırsat vermedik ve hepsini kazandık. Ancak dün Lüksemburg, bizim savunma hatalarımızla birlikte beklenenden dişli çıktı. 8'de Eren Elmalı ve kaleci Uğurcan Çakır anlaşamadı, topu önünde buluna Marvin Martins, grupta bize gol atan ilk oyuncu oldu. 37'de Kaan Ayhan topu kaptırdı, bu kez Danel Sinani ağlarımızı havalandırdı. İkinci yarıda biz gol için bastırırken savunmada açıklar verdik ve 69'da Gerson Rodrigues, konuk ekibin üçüncü golünü attı. Neyse ki beraberlik golü geldi ve 50 yıl sonra onların bize karşı ilk galibiyeti alma ihtimali ortadan kalktı.

Anthony Moris'in kariyer gecesi

Rakip Lüksemburg'un kalecisi Anthony Moris ise ülkesinin sahadan puanla ayrılmasına performansıyla büyük katkıda bulundu. Moris, kalesinde üç gol görmesine rağmen, özellikle ikinci yarıda yakaladığımız gol fırsatlarında adeta devleşti. 32 yaşındaki file bekçisi, kalesine gelen 10 şutun 7'sini kurtardı. Uğurcan Çakır ise 3 isabetli şutta da ne yazık ki gole engel olamadı.