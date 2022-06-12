UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta haziran ayında oynayacağı dördüncü ve son maçında 14 Haziran Salı günü Litvanya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg'dan müsabakanın oynanacağı İzmir'e geldi.

Yaklaşık 3 saatlik uçak yolculuğunun ardından İzmir'e varan A Milli Takım , İzmir Adnan Menderes Havalimanı apronunda kendilerini bekleyen otobüsle kamp yapacakları otele geçti.

Ay-Yıldızlılar, bu akşam saat 19.15'te Türkiye-Litvanya karşılaşmasının oynanacağı Gürsel Aksel Stadyumu'nda basına kapalı bir antrenman yapacak.



