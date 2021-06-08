A Milli Takım 'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan, hem teknik ekibimizi hem de futbolcularımızı bir an olsun yalnız bırakmıyor. Takımın eksiksiz bir şekilde finallere hazırlanmasını sağlayan Soydan, FANATİK'e özel açıklamalar yaptı. Soydan şunları söyledi: "Çok iyi bir Milli Takım oluştu. Oyuncularımızın hemen hemen hepsi Avrupa'nın önemli kulüplerinde genç yaşlarına rağmen büyük tecrübeler kazanarak kalitelerini ispat ettiler. Son 50 yılın en iyi Türk Milli Takımı'yız."

'Futbol şansı versin'

"Finaller öncesi kağıt üzerinde iyi takım olan her ekibi yendik. Bu nedenle İtalya'yı da yenmememiz için hiçbir sebep göremiyorum. Allah bize futbol şansı versin. Gerisini zaten Bizim Çocuklar halleder."

Yusuf Dursun



